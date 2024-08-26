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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1905 года F "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1905 года F "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1905 года F "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,153,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1905
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1905 года со знаком F. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7665 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 200 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.

Сохранность
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  • Künker (1)
Германия 1 пфенниг 1905 F на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 1 пфенниг 1905 F на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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