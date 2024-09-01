1 пфенниг 1905 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1905 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6847 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 200 EUR. Торги состоялись 9 декабря 2023.

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