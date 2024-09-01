Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1905 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 19,631,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1905
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1905 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6847 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 200 EUR. Торги состоялись 9 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Karamitsos (1)
- Katz (4)
- Russiancoin (3)
Продавец Karamitsos
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
215 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Где продать?
Для продажи 1 пфенниг 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск