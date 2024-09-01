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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1905 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1905 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1905 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,631,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1905
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1905 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6847 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 200 EUR. Торги состоялись 9 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Katz (4)
  • Russiancoin (3)
Германия 1 пфенниг 1905 A на аукционе Karamitsos - December 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
215 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 1 пфенниг 1905 A на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1905 A на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1905 A на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Германия 1 пфенниг 1905 A на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1905 A на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 пфенниг 1905 A на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1905 A на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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