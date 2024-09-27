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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1904 года J "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1904 года J "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1904 года J "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,467,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1904
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1904 года со знаком J. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 959 проданному на аукционе Pesek Auctions за 2 EUR. Торги состоялись 17 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Russiancoin (6)
  • WAG (1)
Германия 1 пфенниг 1904 J на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1904 J на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Германия 1 пфенниг 1904 J на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Германия 1 пфенниг 1904 J на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1904 J на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 1 пфенниг 1904 J на аукционе Russiancoin - October 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1904 J на аукционе Russiancoin - August 19, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 19 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1904 J на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1904 J на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1904 J на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1904 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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