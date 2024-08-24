Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1904 года G "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,232,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1904
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1904 года со знаком G. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2978 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 130 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Продавец Numisor
Дата 15 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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