1 пфенниг 1904 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1904 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2068 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 210 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

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