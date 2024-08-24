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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1904 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1904 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1904 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 28,625,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1904
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1904 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2068 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 210 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
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  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
Германия 1 пфенниг 1904 A на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Германия 1 пфенниг 1904 A на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 пфенниг 1904 A на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 60 RUB
Германия 1 пфенниг 1904 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Германия 1 пфенниг 1904 A на аукционе WAG - October 13, 2013
Продавец WAG
Дата 13 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1904 A на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1904 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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