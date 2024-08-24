Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1904 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 28,625,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1904
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1904 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2068 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 210 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Coins.ee (1)
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- Russiancoin (1)
- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 60 RUB
Продавец WAG
Дата 13 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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