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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1903 года J "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1903 года J "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1903 года J "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,832,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1903
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1903 года со знаком J. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1332 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 135 EUR. Торги состоялись 9 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 пфенниг 1903 J на аукционе WAG - June 11, 2017
Продавец WAG
Дата 11 июня 2017
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
Германия 1 пфенниг 1903 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 1 пфенниг 1903 J на аукционе WAG - October 13, 2013
Продавец WAG
Дата 13 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 41 EUR
Германия 1 пфенниг 1903 J на аукционе WAG - June 9, 2013
Продавец WAG
Дата 9 июня 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1903 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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