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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1903 года E "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1903 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1903 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,956,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1903
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1903 года со знаком E. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1205 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1200 USD. Торги состоялись 29 октября 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Chaponnière (1)
  • Grün (3)
  • WAG (1)
Германия 1 пфенниг 1903 E на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Германия 1 пфенниг 1903 E на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 1 пфенниг 1903 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 1 пфенниг 1903 E на аукционе Chaponnière - September 7, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1903 E на аукционе WAG - August 4, 2013
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1903 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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