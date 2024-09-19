Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1903 года D "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,140,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1903
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1903 года со знаком D. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 9436 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 11 марта 2004.
Сохранность
- Все фирмы
- WAG (1)
Где продать?
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