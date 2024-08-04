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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1903 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1903 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1903 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,690,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1903
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1903 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2066 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 185 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
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  • WAG (1)
Германия 1 пфенниг 1903 A на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 1 пфенниг 1903 A на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 пфенниг 1903 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
198 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Германия 1 пфенниг 1903 A на аукционе WAG - June 5, 2016
Продавец WAG
Дата 5 июня 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1903 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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