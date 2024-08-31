Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1902 года J "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 150
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1902
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1902 года со знаком J. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 407 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2300 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность F12 BN NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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