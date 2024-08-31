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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1902 года J "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1902 года J "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1902 года J "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 150

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1902
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1902 года со знаком J. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 407 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2300 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (4)
Германия 1 пфенниг 1902 J на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
814 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Германия 1 пфенниг 1902 J на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 1 пфенниг 1902 J на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
1324 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Германия 1 пфенниг 1902 J на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1902 J на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1902 J на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1902 J на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 1 пфенниг 1902 J на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1902 J на аукционе Heritage Eur - November 20, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность F12 BN NGC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1902 J на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1902 J на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1902 J на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Германия 1 пфенниг 1902 J на аукционе WAG - July 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 июля 2018
Сохранность VF
Цена
Германия 1 пфенниг 1902 J на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1902 J на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1902 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
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Германия 1 пфенниг 1902 J на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
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Германия 1 пфенниг 1902 J на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1902 J на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность VF
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Германия 1 пфенниг 1902 J на аукционе Künker - July 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность VF
Цена
Германия 1 пфенниг 1902 J на аукционе Lanz München - July 1, 2011
Продавец Lanz München
Дата 1 июля 2011
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1902 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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