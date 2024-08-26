Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1902 года G "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1902 года G "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1902 года G "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 881,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1902
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1902 года со знаком G. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2065 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (2)
  • Höhn (1)
  • Kroha (1)
  • Künker (4)
  • WAG (2)
Германия 1 пфенниг 1902 G на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 1 пфенниг 1902 G на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 1 пфенниг 1902 G на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 пфенниг 1902 G на аукционе Kroha - November 17, 2018
Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 пфенниг 1902 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 пфенниг 1902 G на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 пфенниг 1902 G на аукционе WAG - November 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 пфенниг 1902 G на аукционе Höhn - September 15, 2012
Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 пфенниг 1902 G на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 пфенниг 1902 G на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1902 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1902 года Все немецкие монеты немецкие медные монеты немецкие монеты номиналом 1 пфенниг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск