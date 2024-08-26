Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1902 года G "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 881,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1902
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1902 года со знаком G. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2065 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (2)
- Höhn (1)
- Kroha (1)
- Künker (4)
- WAG (2)
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 пфенниг 1902 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск