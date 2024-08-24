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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1902 года E "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1902 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1902 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,183,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1902
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1902 года со знаком E. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1641 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 135 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (5)
  • Künker (3)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Германия 1 пфенниг 1902 E на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 1 пфенниг 1902 E на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 1 пфенниг 1902 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1902 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1902 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1902 E на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1902 E на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1902 E на аукционе Westfälische - February 8, 2011
Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1902 E на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1902 E на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1902 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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