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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1902 года D "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1902 года D "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1902 года D "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,811,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1902
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1902 года со знаком D. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5166 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 75 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2015.

Сохранность
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  • WAG (1)
Германия 1 пфенниг 1902 D на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 23 EUR
Германия 1 пфенниг 1902 D на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1902 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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