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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1902 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1902 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1902 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,474,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1902
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1902 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1052 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 66 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2014.

Сохранность
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Германия 1 пфенниг 1902 A на аукционе WAG - December 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 66 EUR
Германия 1 пфенниг 1902 A на аукционе WAG - July 7, 2013
Продавец WAG
Дата 7 июля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1902 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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