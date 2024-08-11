1 пфенниг 1902 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1902 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1052 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 66 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2014.

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