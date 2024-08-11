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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1901 года E "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1901 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1901 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,397,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1901
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1901 года со знаком E. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 398 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 95 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 пфенниг 1901 E на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
Германия 1 пфенниг 1901 E на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Германия 1 пфенниг 1901 E на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Германия 1 пфенниг 1901 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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