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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1900 года F "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1900 года F "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1900 года F "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,312,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1900
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1900 года со знаком F. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4025 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 90 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2020.

Сохранность
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  • cgb.fr (2)
  • Katz (2)
  • WAG (1)
Германия 1 пфенниг 1900 F на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 1 пфенниг 1900 F на аукционе cgb.fr - April 26, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 26 апреля 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 1 пфенниг 1900 F на аукционе cgb.fr - October 26, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 26 октября 2021
Сохранность MS67 PCGS
Цена
Германия 1 пфенниг 1900 F на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1900 F на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1900 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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