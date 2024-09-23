Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1900 года F "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,312,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1900
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1900 года со знаком F. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4025 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 90 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2020.
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Где продать?
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