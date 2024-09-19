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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1900 года E "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1900 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1900 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,887,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1900
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1900 года со знаком E. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5376 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 120 EUR. Торги состоялись 20 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 пфенниг 1900 E на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 1 пфенниг 1900 E на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 23 EUR
Германия 1 пфенниг 1900 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1900 E на аукционе Künker - October 22, 2020
Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1900 E на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1900 E на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1900 E на аукционе Höhn - August 31, 2015
Продавец Höhn
Дата 31 августа 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 1 пфенниг 1900 E на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1900 E на аукционе WAG - August 4, 2013
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1900 E на аукционе WAG - July 7, 2013
Продавец WAG
Дата 7 июля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1900 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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