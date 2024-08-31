Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1900 года D "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,635,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1900
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1900 года со знаком D. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1275 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 80 EUR. Торги состоялись 10 марта 2024.
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Продавец WAG
Дата 13 октября 2013
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Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность UNC
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Где продать?
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