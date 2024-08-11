1 пфенниг 1900 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1900 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 779 проданному на аукционе Katz Auction за 85 EUR. Торги состоялись 22 декабря 2018.

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