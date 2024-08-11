Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1900 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 51,804,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1900
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1900 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 779 проданному на аукционе Katz Auction за 85 EUR. Торги состоялись 22 декабря 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stephen Album (2)
Продавец Stephen Album
Дата 6 декабря 2021
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Продавец Stephen Album
Дата 1 марта 2021
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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