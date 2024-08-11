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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1900 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1900 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1900 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 51,804,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1900
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1900 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 779 проданному на аукционе Katz Auction за 85 EUR. Торги состоялись 22 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Katz (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Russiancoin (3)
  • Stephen Album (2)
Германия 1 пфенниг 1900 A на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1900 A на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1900 A на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Германия 1 пфенниг 1900 A на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Германия 1 пфенниг 1900 A на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1900 A на аукционе Stephen Album - December 6, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 6 декабря 2021
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Германия 1 пфенниг 1900 A на аукционе Stephen Album - March 1, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 1 марта 2021
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1900 A на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1900 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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