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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1899 года F "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1899 года F "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1899 года F "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,300,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1899
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1899 года со знаком F. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2976 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 85 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.

Сохранность
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Германия 1 пфенниг 1899 F на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 1 пфенниг 1899 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Германия 1 пфенниг 1899 F на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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