Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1898 года G "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,951,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1898
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1898 года со знаком G. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 382 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisor
Дата 20 ноября 2018
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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