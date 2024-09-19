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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1898 года G "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1898 года G "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1898 года G "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,951,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1898
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1898 года со знаком G. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 382 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 пфенниг 1898 G на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Германия 1 пфенниг 1898 G на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность AU
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Германия 1 пфенниг 1898 G на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1898 G на аукционе Numisor - November 20, 2018
Продавец Numisor
Дата 20 ноября 2018
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1898 G на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1898 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1898 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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