Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1893 года J "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,825,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1893
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1893 года со знаком J. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4028 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 апреля 2011
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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