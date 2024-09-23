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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1893 года J "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1893 года J "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1893 года J "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,825,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1893
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1893 года со знаком J. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4028 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (1)
Германия 1 пфенниг 1893 J на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 1 пфенниг 1893 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Германия 1 пфенниг 1893 J на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1893 J на аукционе Heritage - April 5, 2011
Германия 1 пфенниг 1893 J на аукционе Heritage - April 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 апреля 2011
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1893 J на аукционе Künker - October 11, 2001
Продавец Künker
Дата 11 октября 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1893 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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