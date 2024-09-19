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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1893 года G "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1893 года G "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1893 года G "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 700,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1893
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1893 года со знаком G. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1825 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 190 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2015.

Сохранность
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  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (2)
  • Höhn (2)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Германия 1 пфенниг 1893 G на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Германия 1 пфенниг 1893 G на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность XF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Германия 1 пфенниг 1893 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1893 G на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1893 G на аукционе Westfälische - November 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1893 G на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 1 пфенниг 1893 G на аукционе Höhn - August 31, 2015
Продавец Höhn
Дата 31 августа 2015
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1893 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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