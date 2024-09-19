Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1893 года G "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 700,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1893
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1893 года со знаком G. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1825 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 190 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2015.
Сохранность
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- Höhn (2)
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- Westfälische (1)
Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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