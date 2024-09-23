Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1893 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 18,966,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1893
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1893 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 776 проданному на аукционе Katz Auction за 46 EUR. Торги состоялись 22 декабря 2018.
Сохранность
- Все фирмы
- Katz (1)
- Russiancoin (3)
- WAG (1)
Где продать?
Для продажи 1 пфенниг 1893 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск