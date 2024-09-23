1 пфенниг 1893 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1893 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 776 проданному на аукционе Katz Auction за 46 EUR. Торги состоялись 22 декабря 2018.

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