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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1888 года J "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1888 года J "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1888 года J "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,803,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1888
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1888 года со знаком J. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе HAYNAULT VENTES PUBLIQUES за 650 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 1 пфенниг 1888 J на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Германия 1 пфенниг 1888 J на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1888 J на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Германия 1 пфенниг 1888 J на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 1 пфенниг 1888 J на аукционе Gorny & Mosch - November 8, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1888 J на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1888 J на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 1 пфенниг 1888 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1888 J на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1888 J на аукционе Heritage - June 13, 2010
Германия 1 пфенниг 1888 J на аукционе Heritage - June 13, 2010
Продавец Heritage
Дата 13 июня 2010
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
Германия 1 пфенниг 1888 J на аукционе Heritage - April 11, 2010
Германия 1 пфенниг 1888 J на аукционе Heritage - April 11, 2010
Продавец Heritage
Дата 11 апреля 2010
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Германия 1 пфенниг 1888 J на аукционе Heritage - January 17, 2010
Германия 1 пфенниг 1888 J на аукционе Heritage - January 17, 2010
Продавец Heritage
Дата 17 января 2010
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Германия 1 пфенниг 1888 J на аукционе Künker - March 11, 1999
Продавец Künker
Дата 11 марта 1999
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1888 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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