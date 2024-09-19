Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1888 года J "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,803,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1888
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1888 года со знаком J. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе HAYNAULT VENTES PUBLIQUES за 650 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 апреля 2010
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2010
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Где продать?
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