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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1888 года F "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1888 года F "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1888 года F "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 584,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1888
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1888 года со знаком F. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5220 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 5500 DKK. Торги состоялись 30 октября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (3)
  • Höhn (1)
  • Katz (1)
  • Künker (7)
  • Morton & Eden (2)
  • Sonntag (1)
  • WAG (2)
Германия 1 пфенниг 1888 F на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 1 пфенниг 1888 F на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VG
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Германия 1 пфенниг 1888 F на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1888 F на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1888 F на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1888 F на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1888 F на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1888 F на аукционе Morton & Eden - November 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1888 F на аукционе Morton & Eden - June 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 пфенниг 1888 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1888 F на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1888 F на аукционе Höhn - April 14, 2012
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2012
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1888 F на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1888 F на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1888 F на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1888 F на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1888 F на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1888 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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