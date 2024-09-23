Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1888 года F "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 584,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1888
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1888 года со знаком F. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5220 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 5500 DKK. Торги состоялись 30 октября 2021.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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