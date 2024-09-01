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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1888 года E "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1888 года E "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1888 года E "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,310,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1888
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1888 года со знаком E. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Künker (3)
Германия 1 пфенниг 1888 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 1 пфенниг 1888 E на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 1 пфенниг 1888 E на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1888 E на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1888 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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