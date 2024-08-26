Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1888 года A "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 19,936,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1888
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1888 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 366 проданному на аукционе Rio de la Plata за 130 USD. Торги состоялись 12 марта 2024.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- La Galerie Numismatique (1)
- Numismatica Luciani (1)
- Pegasus Auctions (1)
- Rio de la Plata (1)
- WAG (1)
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 130 USD
Продавец Numismatica Luciani
Дата 25 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Где продать?
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