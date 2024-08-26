1 пфенниг 1888 года A "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1888 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 366 проданному на аукционе Rio de la Plata за 130 USD. Торги состоялись 12 марта 2024.

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