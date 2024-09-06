Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1877 года B "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 88,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1877
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1877 года со знаком B. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2600 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
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- Sonntag (1)
- Westfälische (1)
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 4 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 30 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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