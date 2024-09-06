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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1877 года B "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1877 года B "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1877 года B "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 88,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1877
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1877 года со знаком B. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2600 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
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  • Felzmann (1)
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  • Höhn (2)
  • Künker (16)
  • Möller (1)
  • Sonntag (1)
  • Westfälische (1)
Германия 1 пфенниг 1877 B на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
205 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Германия 1 пфенниг 1877 B на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность VF
Цена
512 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Германия 1 пфенниг 1877 B на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1877 B на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1877 B на аукционе Felzmann - March 4, 2020
Продавец Felzmann
Дата 4 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1877 B на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1877 B на аукционе HIRSCH - September 28, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1877 B на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1877 B на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1877 B на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1877 B на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1877 B на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1877 B на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1877 B на аукционе Sonntag - December 10, 2014
Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1877 B на аукционе Künker - July 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1877 B на аукционе Westfälische - April 30, 2014
Продавец Westfälische
Дата 30 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1877 B на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1877 B на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1877 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1877 B на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1877 B на аукционе Künker - September 29, 2009
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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