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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1876 года J "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1876 года J "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1876 года J "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,165,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1876
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1876 года со знаком J. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2929 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.

Сохранность
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Германия 1 пфенниг 1876 J на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 1 пфенниг 1876 J на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
Германия 1 пфенниг 1876 J на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Германия 1 пфенниг 1876 J на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1876 J на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1876 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1876 J на аукционе WAG - December 4, 2016
Продавец WAG
Дата 4 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1876 J на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1876 J на аукционе Gärtner - June 20, 2015
Продавец Gärtner
Дата 20 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 пфенниг 1876 J на аукционе Gärtner - February 25, 2015
Продавец Gärtner
Дата 25 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1876 J на аукционе Sonntag - December 10, 2014
Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1876 J на аукционе WAG - September 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1876 J на аукционе Felzmann - November 6, 2013
Продавец Felzmann
Дата 6 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1876 J на аукционе Felzmann - June 24, 2013
Продавец Felzmann
Дата 24 июня 2013
Сохранность VF
Цена
Германия 1 пфенниг 1876 J на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1876 J на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1876 J на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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