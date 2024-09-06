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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1876 года H "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1876 года H "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1876 года H "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,998,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1876
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1876 года со знаком H. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5765 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (4)
Германия 1 пфенниг 1876 H на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 1 пфенниг 1876 H на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 1 пфенниг 1876 H на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1876 H на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1876 H на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Германия 1 пфенниг 1876 H на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1876 H на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1876 H на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1876 H на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1876 H на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1876 H на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность XF
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Германия 1 пфенниг 1876 H на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1876 H на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1876 H на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1876 H на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1876 H на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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