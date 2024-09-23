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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1876 года D "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1876 года D "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1876 года D "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,651,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1876
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1876 года со знаком D. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1577 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 55 EUR. Торги состоялись 31 мая 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Katz (4)
  • WAG (4)
Германия 1 пфенниг 1876 D на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 1 пфенниг 1876 D на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Германия 1 пфенниг 1876 D на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Германия 1 пфенниг 1876 D на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1876 D на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1876 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1876 D на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1876 D на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1876 D на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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