Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1876 года C "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,044,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1876
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1876 года со знаком C. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2202 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 183 EUR. Торги состоялись 24 февраля 2017.
Сохранность
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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