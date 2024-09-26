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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1876 года B "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1876 года B "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1876 года B "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,995,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1876
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1876 года со знаком B. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 64129 проданному на аукционе Heritage Auctions за 129 USD. Торги состоялись 28 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
Германия 1 пфенниг 1876 B на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 1 пфенниг 1876 B на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 1 пфенниг 1876 B на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1876 B на аукционе Heritage - May 28, 2015
Германия 1 пфенниг 1876 B на аукционе Heritage - May 28, 2015
Продавец Heritage
Дата 28 мая 2015
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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