Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1876 года A "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 34,542,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1876
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1876 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3736 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 550 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 9 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 4 мая 2020
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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