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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1876 года A "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1876 года A "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1876 года A "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 34,542,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1876
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1876 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3736 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 550 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 пфенниг 1876 A на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
Германия 1 пфенниг 1876 A на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Германия 1 пфенниг 1876 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Германия 1 пфенниг 1876 A на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1876 A на аукционе Solidus Numismatik - March 9, 2021
Продавец Solidus Numismatik
Дата 9 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1876 A на аукционе Stephen Album - May 4, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 4 мая 2020
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Германия 1 пфенниг 1876 A на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1876 A на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1876 A на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1876 A на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1876 A на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1876 A на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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