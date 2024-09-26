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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1875 года J "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1875 года J "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1875 года J "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,242,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1875
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1875 года со знаком J. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2002 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 195 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
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  • Künker (2)
  • WAG (2)
Германия 1 пфенниг 1875 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 1 пфенниг 1875 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
208 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Германия 1 пфенниг 1875 J на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1875 J на аукционе Gärtner - February 10, 2016
Продавец Gärtner
Дата 10 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 пфенниг 1875 J на аукционе Gärtner - October 24, 2015
Продавец Gärtner
Дата 24 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 пфенниг 1875 J на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1875 J на аукционе WAG - August 4, 2013
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1875 J на аукционе Künker - June 18, 2001
Продавец Künker
Дата 18 июня 2001
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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