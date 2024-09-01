Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1875 года H "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,516,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1875 года со знаком H. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2178 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1275 EUR. Торги состоялись 12 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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