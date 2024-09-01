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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1875 года H "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1875 года H "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1875 года H "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,516,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1875
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1875 года со знаком H. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2178 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1275 EUR. Торги состоялись 12 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 пфенниг 1875 H на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
1079 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Германия 1 пфенниг 1875 H на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 23 EUR
Германия 1 пфенниг 1875 H на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 1 пфенниг 1875 H на аукционе Heritage - April 20, 2023
Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1875 H на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1875 H на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
Германия 1 пфенниг 1875 H на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1875 H на аукционе Stephen Album - September 19, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1875 H на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1875 H на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1875 H на аукционе WAG - December 4, 2016
Продавец WAG
Дата 4 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1875 H на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1875 H на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Германия 1 пфенниг 1875 H на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1875 H на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1875 H на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1875 H на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1875 H на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1875 H на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1875 H на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1875 H на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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