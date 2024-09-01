Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1875 года G "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,021,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1875 года со знаком G. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3001 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 3 августа 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2000
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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