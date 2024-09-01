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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1875 года G "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1875 года G "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1875 года G "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,021,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1875
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1875 года со знаком G. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3001 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 пфенниг 1875 G на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Германия 1 пфенниг 1875 G на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 1 пфенниг 1875 G на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1875 G на аукционе Stephen Album - March 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1875 G на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1875 G на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1875 G на аукционе cgb.fr - August 3, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 3 августа 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1875 G на аукционе cgb.fr - July 27, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 27 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1875 G на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1875 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1875 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1875 G на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1875 G на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1875 G на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1875 G на аукционе Künker - September 28, 2000
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2000
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1875 G на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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