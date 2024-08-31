Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1875 года E "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,779,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1875 года со знаком E. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5816 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 115 EUR. Торги состоялись 13 марта 2003.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность UNC
Цена
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