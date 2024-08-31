Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1875 года E "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1875 года E "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1875 года E "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,779,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1875
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1875 года со знаком E. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5816 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 115 EUR. Торги состоялись 13 марта 2003.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Frühwald (1)
  • Grün (1)
  • Künker (2)
Германия 1 пфенниг 1875 E на аукционе Frühwald - September 19, 2020
Продавец Frühwald
Дата 19 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Германия 1 пфенниг 1875 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 1 пфенниг 1875 E на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 пфенниг 1875 E на аукционе Künker - September 30, 1999
Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1875 года Все немецкие монеты немецкие медные монеты немецкие монеты номиналом 1 пфенниг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск