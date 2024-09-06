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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1875 года D "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1875 года D "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1875 года D "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,342,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1875
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1875 года со знаком D. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1843 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 75 EUR. Торги состоялись 14 марта 2006.

Сохранность
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  • Zöttl (1)
Германия 1 пфенниг 1875 D на аукционе Zöttl - July 1, 2022
Продавец Zöttl
Дата 1 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1875 D на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Германия 1 пфенниг 1875 D на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 1 пфенниг 1875 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1875 D на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1875 D на аукционе Künker - March 11, 2004
Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1875 D на аукционе Künker - June 18, 2001
Продавец Künker
Дата 18 июня 2001
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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