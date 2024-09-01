Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1875 года C "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 22,654,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1875 года со знаком C. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2003 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 210 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (3)
- Katz (1)
- Künker (2)
- Münz Zentrum Rheinland (3)
- Teutoburger (2)
- WAG (5)
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 пфенниг 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск