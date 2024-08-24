Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1875 года B "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 27,618,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1875 года со знаком B. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 13 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 90 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
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- WAG (2)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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