Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1875 года A "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 64,669,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1875 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 500 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 35 USD
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность PF64+ BN PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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