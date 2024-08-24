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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1874 года H "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1874 года H "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1874 года H "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,013,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1874
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1874 года со знаком H. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 500 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 пфенниг 1874 H на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Германия 1 пфенниг 1874 H на аукционе Stack's - March 1, 2023
Германия 1 пфенниг 1874 H на аукционе Stack's - March 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 380 USD
Германия 1 пфенниг 1874 H на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 H на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 H на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 H на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 H на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 21, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность F
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 H на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 H на аукционе WAG - December 4, 2016
Продавец WAG
Дата 4 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 H на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 H на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 H на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 H на аукционе Chaponnière - September 7, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 H на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 H на аукционе Felzmann - June 24, 2013
Продавец Felzmann
Дата 24 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 H на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 H на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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