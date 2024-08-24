Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1874 года H "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,013,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1874
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1874 года со знаком H. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 500 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 380 USD
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 24 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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