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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1874 года E "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1874 года E "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1874 года E "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,522,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1874
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1874 года со знаком E. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1564 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 пфенниг 1874 E на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 1 пфенниг 1874 E на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 1 пфенниг 1874 E на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Германия 1 пфенниг 1874 E на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Германия 1 пфенниг 1874 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1874 E на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1874 E на аукционе WAG - June 11, 2017
Продавец WAG
Дата 11 июня 2017
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 E на аукционе Aurea - December 10, 2014
Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1874 E на аукционе WAG - October 13, 2013
Продавец WAG
Дата 13 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 E на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 E на аукционе Künker - June 18, 2001
Продавец Künker
Дата 18 июня 2001
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 E на аукционе Künker - March 11, 1999
Продавец Künker
Дата 11 марта 1999
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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