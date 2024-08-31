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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1874 года D "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1874 года D "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1874 года D "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,074,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1874
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1874 года со знаком D. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1011 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 125 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2014.

Сохранность
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  • Coins.ee (1)
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  • Künker (2)
  • WAG (4)
Германия 1 пфенниг 1874 D на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Германия 1 пфенниг 1874 D на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 пфенниг 1874 D на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 1 пфенниг 1874 D на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 1 пфенниг 1874 D на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 D на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 D на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 D на аукционе WAG - November 10, 2013
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 D на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 D на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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