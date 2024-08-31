Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1874 года D "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,074,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1874
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1874 года со знаком D. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1011 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 125 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2014.
Сохранность
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Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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