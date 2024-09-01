Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1874 года C "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,744,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1874
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1874 года со знаком C. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4368 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 340 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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