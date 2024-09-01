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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1874 года C "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1874 года C "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1874 года C "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,744,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1874
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1874 года со знаком C. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4368 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 340 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 пфенниг 1874 C на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 1 пфенниг 1874 C на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Германия 1 пфенниг 1874 C на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Германия 1 пфенниг 1874 C на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 C на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 C на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 C на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 C на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 C на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 C на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 C на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 1 пфенниг 1874 C на аукционе Teutoburger - February 28, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 1 пфенниг 1874 C на аукционе Heritage - July 5, 2011
Германия 1 пфенниг 1874 C на аукционе Heritage - July 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 C на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 C на аукционе Künker - March 14, 2002
Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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