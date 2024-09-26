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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1874 года B "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1874 года B "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1874 года B "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,743,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1874
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1874 года со знаком B. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7645 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 120 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.

Сохранность
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  • Künker (2)
  • Russiancoin (10)
Германия 1 пфенниг 1874 B на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1874 B на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1874 B на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1874 B на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1874 B на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1874 B на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1874 B на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1874 B на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1874 B на аукционе Russiancoin - July 23, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 23 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1874 B на аукционе Russiancoin - April 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1874 B на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Германия 1 пфенниг 1874 B на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1874 B на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность UNC
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Германия 1 пфенниг 1874 B на аукционе Künker - June 18, 2001
Продавец Künker
Дата 18 июня 2001
Сохранность UNC
Цена
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