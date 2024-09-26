Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1874 года B "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,743,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1874
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1874 года со знаком B. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7645 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 120 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.
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Где продать?
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