Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1874 года A "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 26,760,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1874
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1874 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1283 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 125 EUR. Торги состоялись 11 апреля 2021.
Сохранность
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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