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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1874 года A "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1874 года A "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1874 года A "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 26,760,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1874
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1874 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1283 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 125 EUR. Торги состоялись 11 апреля 2021.

Сохранность
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  • Grün (3)
  • Katz (3)
  • Künker (3)
  • Möller (1)
  • WAG (6)
Германия 1 пфенниг 1874 A на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Германия 1 пфенниг 1874 A на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Германия 1 пфенниг 1874 A на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 A на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 A на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 A на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 A на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 A на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 A на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 пфенниг 1874 A на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 A на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 A на аукционе WAG - October 13, 2013
Продавец WAG
Дата 13 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 A на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 A на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1874 A на аукционе Künker - March 11, 2004
Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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