1 пфенниг 1874 года A "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1874 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1283 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 125 EUR. Торги состоялись 11 апреля 2021.

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