Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1873 года D "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 52,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1873
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1873 года со знаком D. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 965 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1800 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 4 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 января 2019
Сохранность XF40 BN PCGS
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2017
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
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Где продать?
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