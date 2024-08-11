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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1873 года D "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1873 года D "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1873 года D "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 52,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1873 года со знаком D. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 965 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1800 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 пфенниг 1873 D на аукционе Stephen Album - June 16, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Германия 1 пфенниг 1873 D на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
335 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Германия 1 пфенниг 1873 D на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1873 D на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 D на аукционе TimeLine Auctions - September 9, 2023
Продавец TimeLine Auctions
Дата 9 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1873 D на аукционе TimeLine Auctions - September 10, 2022
Продавец TimeLine Auctions
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1873 D на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность F
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 D на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 D на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 D на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 D на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 D на аукционе Sonntag - July 7, 2020
Продавец Sonntag
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 D на аукционе Felzmann - March 4, 2020
Продавец Felzmann
Дата 4 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 D на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 D на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 D на аукционе Heritage - January 24, 2019
Германия 1 пфенниг 1873 D на аукционе Heritage - January 24, 2019
Продавец Heritage
Дата 24 января 2019
Сохранность XF40 BN PCGS
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 D на аукционе HIRSCH - September 28, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 D на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность F
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 D на аукционе Heritage - February 23, 2017
Германия 1 пфенниг 1873 D на аукционе Heritage - February 23, 2017
Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2017
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 D на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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